Lorenzo, figlio di Alessandro Greco, dopo la laurea: "Mi sento spaventato"

Lorenzo Greco, figlio del conduttore Alessandro e della ex modella Beatrice, si è laureato con 110 cum laude in European Economy. Un traguardo importante che è stato celebrato dal padre sui social con tanto di post e frase colma d'orgoglio. Lorenzo non ha però festeggiato solo con la famiglia, ma anche con gli amici. E così ha organizzato una festa insieme ad alcune delle persone a lui più care e vicine. "21/03/2024. L’ennesimo capitolo che si chiude", ha scritto su Instagram, "Al solito, rimangono le persone. Quelle vecchie, e pure quelle nuove. Mi sento cambiato. Mi sento spaventato. Mi sento grato. Vi voglio molto bene". Il carosello mostra gli scatti con mamma e papà, con la torta, con gli amici che sono stati al suo fianco in un giorno così bello e felice.

Chi è Lorenzo, figlio di Alessandro Greco

Lorenzo Greco, classe 1998, è frontman e cantante della band The Old Blossom. Nel 2019, quando il padre Alessandro presentò l'edizione di Miss Italia, bastò una sua sola inquadratura per catturare l'attenzione del pubblico, attratto da una bellezza che non passò inosservata. Nella descrizione di Instagram si legge anche che è iscritto a una agenzia di moda.

La passione per la musica è scoppiata dopo aver ascoltato un brano di Hozier in radio: "Mi ha aperto un mondo - raccontò in un'intervista - Ho subito chiesto a mio padre tutte le informazioni sull'artista, sul genere musicale. Ho iniziato a passare notti insonni a studiare l'indie rock, il folk, il soul, ho cercato di capire quei mondi musicali, di informarmi…". Il rapporto con papà è ottimo. "Io ho sempre fatto ascoltare tutto a mio padre che è rimasto impressionato sin da subito per la scrittura dei testi e della musica".