Luciana Littizzetto dolce mamma: la dedica (e la rara foto) al figlio Jordan

Luciana Littizzetto rompe la routine social scandita da video ironici e momenti trascorsi davanti e dietro le quinte di Che Tempo Che Fa per dedicare un post al figlio Jordan. "Auguri cuore di panna. A te e ai tuoi capelli" ha scritto la comica torinese a corredo della foto che mostra il festeggiato nel giorno del suo 25esimo compleanno, in un momento di eccezionale quotidianità privata che rende protagonista anche la mamma di Luciana, abbracciata al nipote, davanti alla tavola imbandita.

"Luciana hai fatto un grande lavoro, sei una mamma pazzesca" scrive qualcuno dei migliaia di follower che hanno commentato lo scatto unendosi agli auguri per Jordan, preso in affido insieme alla sorella Vanessa ormai diversi anni fa.

I figli di Luciana Littizzetto

Della sua maternità Luciana Littizzetto ha parlato nel libro "Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore" dove ha raccontato la decisione di prendere i ragazzi in affido insieme all'ex compagno, il musicista Davide Graziano. "Mi chiamano mamma davanti agli altri, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me", ha confidato di recente: "In effetti, non è facile per loro chiamarmi mamma, una mamma naturale ce l'hanno. Non è più un problema, ormai mi sono abituata. Non m’importa". Oggi i ragazzi non hanno rapporto con la madre biologica. "L'affido prevede un legame con la madre biologica che poi si interrompe" ha spiegato: "Ora non hanno più contatti. Ma io sono grata a lei, intanto perché li ha messi al mondo e poi perché la vita dà bastonate e non mi sento di giudicarla. Penso che lei ha fatto ciò che ha potuto, non ho nessun tipo di condanna nei suoi confronti".

Oltre a Jordan e Vanessa, Luciana Littizzetto ha un legame molto profondo con un'altra ragazza, Svetlana, che vive a Minsk, in Bielorussia, e che ha definito una "quasi figlia". Ne ha parlato in una recente intervista, confidando le difficoltà riscontrate nei contatti subito dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina. "Le avevo detto di venire qui, prima dell'inferno. Vive a Minsk, ha 24 anni, insegna tedesco. Non vuole lasciare il lavoro. Era arrivata da piccola, con il progetto Chernobyl. Tornava ogni estate. Poi ha studiato là e, tra covid e guerra non la vedo da un po'. Ma lei e Vanessa berciano al telefonino per ore", ha raccontato.