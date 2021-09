Lucrezia Lante della Rovere ricorda la mamma Marina Ripa di Meana: "Spregiudicata, ma quando mi beccò a letto con lui..."

Eclettica, disinibita, anticonformista, ma a casa semplicemente mamma. Il ritratto più intimo di Marina Ripa di Meana, morta nel 2018, lo fa la figlia Lucrezia Lante della Rovere, che in un'intervista al Corriere della Sera svela alcuni retroscena privati e soprattutto inaspettati della nobildonna romana scomparsa nel 2018. "Era una madre forte, anche severa e bacchettona" rivela, provocando il primo sussulto.

E' difficile, infatti, immaginare la regina dei salotti come una donna rigida e dal pugno duro, eppure in famiglia era proprio così. "Una contraddizione davvero buffa per una donna così libera, spregiudicata" continua l'attrice, che racconta un episodio in particolare: "Quella volta che mi beccò a letto con un mio fidanzato, mi fece una scenata, poi se ne andò infuriata e scandalizzata". Chi l'avrebbe mai detto?

"Mi manca sempre di più"

I rapporti tra Marina Ripa di Meana e Lucrezia Lante della Rovere non sono sempre stati semplici, anzi. Le due hanno avuto diversi periodi bui e non si parlarono per anni, ma oggi l'attrice ne sente una profonda mancanza: "Mi manca sempre di più. A differenza di mio padre (Carlo Ripa di Meana, morto due mesi dopo la moglie), che aveva il mal di vivere, si limitava a sopravvivere, era dipendente dall'alcol e non ha avuto una bella vita, ho ereditato per fortuna da lei dei cromosomi veramente tosti, direi maschili". La creatività è tra le qualità più belle che ha ereditato da lei: "Mi ha insegnato a usare la fantasia per affrontare la vita, me lo ha inculcato persino in maniera aggressiva, brutale, dicendomi 'mettiti un carciofo in testa, ma fai qualcosa'. Era un'artista".