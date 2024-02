Incidente sul palco per Madonna, un ballerino inciampa e lei cade a terra: il video

Piccolo incidente per Madonna sul palco di uno dei suoi concerti nell'ambito del Celebration Tour organizzato per i 40 anni di carriera. Tre mesi e mezzo dopo il suo ricovero in terapia intensiva la popostar è tornata a esibirsi dopo aver compiuto 65 anni: "Non pensavo che ce l'avrei fatta. E nemmeno i miei medici", aveva detto all'inizio del tour che si concluderà il 26 aprile a Città del Messico.

Ed è stato nella tappa di Seattle mentre Madonna intonava la hit del 1986 "Open your heart" che è accaduto l'imprevisto: uno dei ballerini che la trascinava su una sedia come previsto dalla coreografia è improvvisamente inciampato facendo scivolare a terra anche la cantante. Imperturbabile Madonna che ha continuato la sua esibizione rimanendo stesa per qualche secondo, salvo poi ridere per l'accaduto. Una volta rialzata anche con l'aiuto di un cameran che si è assicurato che stesse bene, la cantante ha ripreso a ballare mentre il pubblico della Climate Pledge Arena continuava a divertirsi con le sue canzoni.

Madonna non è nuova a cadute sul palco. A dicembre scorso era successo al Barclays Center di New York, nel bel mezzo dell’esibizione di "Hung Up" e prima ancora, al "Madame X Tour" del 2020 nella data a Parigi, un'altra brutta caduta. Nel 2015, poi, il capitombolo ai Brit Awards, quando durante l'esibizione sulle note di "Living for love" un ballerino aveva tirato con sé il lunghissimo mantello facendo cadere la cantante che non era riuscita a slacciarlo in tempo.