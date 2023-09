Mara Venier alle elementari, la foto amarcord: "Ero la più fragile e presa in giro. Mi riconoscete?"

Settembre è un mese particolare, per molti è come se fosse il primo 'Capodanno': riniziano le scuole, molti tornano a lavoro dopo alcuni giorni di ferie, altri in ferie non sono andati ma vivono i 30 giorni settembrini come un'occasione per darsi nuovi buoni propositi. E vedendo i figli o i figli di amici o i nipoti andare a scuola un po' a tutti sale la malinconia e così è inevitabile pensare a quando ci si svegliava per andare alle elementari, alle medie o alle superiori. Stamattina la malinconia ha colpito Mara Venier che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto scattata quando frequentava la prima elementare.

La foto in bianco e nero è leggermente ingiallita per colpa degli anni che passano, ma nonostante siano passati alcuni decenni da quello scatto, Mara non può far a meno di ricordare come si sentiva quando era solo una bambina. "Fragile", "insicura", scrive la conduttrice che ormai da anni è la regina della domenica in tv e che ha collezionato successi, su successi lavorativi.

"Ho trovato questa foto... Prima elementare... Scuola Maddalena di Canossa. Ero la più fragile, più insicura, avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro. Dove sono???? Riuscite a riconoscermi??? La vita è imprevedibile sempre #ricordi #malinconia", scrive Venier a corredo dello scatto e nelle sue parole oltre ad un non troppo velato dispiacere per quegli anni in cui ha vissuto nell'insicurezza possiamo leggere altro ovvero la speranza, e la consapevolezza, che nella vita si può, e si deve, cambiare se non si è felici.