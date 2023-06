"L'incesto va normalizzato", Maria Sofia Federico shock. Lo youtuber Grieco incalza: "Anch'io lo tollero"

"Secondo me questa storia di battaglie e 'open minded' le sta sfuggendo di mano". Questo è solo uno dei tanti commenti indignati su Twitter dopo le dichiarazioni di Maria Sofia Federico nel programma di Ivan Grico su Twitch. L'ex concorrente de Il Collegio, da qualche tempo ormai sex worker su OnlyFans, si fa portavoce di emancipazione e libertà sessuale (e anche veganismo), ma l'ultima sparata oltrepassa decisamente il limite.

Parlando di rapporti sessuali tra componenti della stessa famiglia, la 18enne afferma: "Io assolutamente la vedo come una cosa che va normalizzata, anzi credo che sia un fallimento della cultura il fatto che l'incesto sia ancora visto come un tabù". Come se non bastassero le sue teorie sul sesso libero in famiglia, ci pensa il padrone di casa a mettere il carico, lo youtuber Ivan Grieco (che di anni ne ha 30): "Basta che venga fatto usando precauzioni e non per riprodursi. Spieghiamolo bene, altrimenti ci dicono che siamo matti. Io non ne farei una battaglia tipo 'regolamentiamo l'incesto', come con le droghe leggere o l'eutanasia, semplicemente lo tollero". "Certo, assolutamente sì" incalza Maria Sofia, sempre più convinta del loro discorso.

È bastato meno di qualche ora a far esplodere una vera e propria bomba social. "Si vede quando fanno gli attivisti per finta, devono far vedere che sono aperti a qualsiasi cosa solo per dimostrare che loro accettano tutto" si legge su Twitter, e ancora: "Ma dove stiamo arrivando... Il fatto che mi preoccupa è che adesso, indipendentemente dalle stronzate che dice, viene vista come una persona intelligente, una persona da seguire per le sue idee. Potrebbe dire un qualsiasi caz*** (come questa) e qualcuno la seguirebbe pure". E infatti, da lì a poco: "Il sesso consensuale tra consanguinei non è reato in gran parte dei paesi occidentali - si legge in un tweet - Quelli che mettono in mezzo la pedofilia deformano le parole della ragazza a proprio vantaggio". Poi c'è anche (e non sono pochi) chi esplode di rabbia per lo spazio che viene dato a un personaggio simile, ma che in quello spazio, dopo questa sparata, si sia fatta terra bruciata intorno non ci sono dubbi.