Si sposa Giacomo, figlio di Ezio Greggio, ma qualcosa va storto: niente invito per la fidanzata Romina?

Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile per Ezio Greggio. A Siena ha avuto infatti luogo il matrimonio tra il figlio Giacomo e la compagna Sheeren. Ad annunciarlo via social è stato lo stesso conduttore, con un messaggio pieno d'orgoglio: "Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo: I love you and Shereen", si legge su Instagram. Peccato che, alle nozze, non ci fosse traccia di Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio ormai da diversi anni. O almeno così pare, ma vediamo meglio che cos'è successo.

Una giornata all'insegna del romanticismo, quella di ieri, per la famiglia Greggio. Trentadue anni, Giacomo -nato dall'amore del presentatore di Striscia la Notizia per Isabel Bengochea, ex compagna e modella spagnola - ha detto sì a Sheeren. Attore lui e architetto lei, i due abitano a Londra, lontano dalla famiglia d'origine di lui. Le nozze sono state però celebrate nel Belpaese. Nello scatto condiviso sui social da Greggio, Giacomo compare insieme al padre e al fratello Gabriele: tutti e tre indossano uno smoking e sorridono guardando in camera. Non è chiaro invece se alla cerimonia fosse presente Romina, giovane fidanzata di Ezio (trenta gli anni di differenza): nelle stesse ore in cui Greggio si immortalava al matrimonio, infatti, la conduttrice era altrove, ovvero ad una serata in compagnia di Barbara d'Urso.

Chi è Romina Pierdomenico

Ventinove anni, Romina Pierdomenico è nata a Vicoli, paese di appena 400 abitanti in provincia di Pescara. Il debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato con la partecipazione a 19 anni al concorso di bellezza Miss Italia, dove si è classificata seconda dopo la vincitrice Giusy Buscemi. Da allora, ha inseguito il sogno di diventare conduttrice, che ha realizzato nel 2019 grazie a La Sai l'Ultima, proprio al fianco di Ezio Greggio, all'epoca già suo fidanzato. Oggi è una conduttrice radiofonica a Radio 105.