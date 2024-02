Melissa Satta e Matteo Berrettini, spuntano i motivi della crisi: "Lui non se l'è sentita"

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono in crisi? I segnali vanno in quella direzione, considerando che da tempo i due non si mostrano più insieme. A riportare i presunti motivi dietro il loro allentamento è il settimanale Oggi che, riprendendo i segnali della distanza palesati sui social, parla di una visione diversa del futuro insieme.

Secondo quanto scritto da Alberto Dandolo, a influire nella serenità del rapporto sarebbe stato il grande stress emotivo del tennista dovuto alle ultime vicende professionali e pure la sua resistenza nel fare progetti di coppia con la compagna. Persone vicine sostengono non sia un mistero che l'ex velina volesse da lui più certezze ed esaudire il sogno di mettere su famiglia che le ultime immagini di entrambi in vacanza con il figlio di lei avevano lasciato intendere. "Ma Matteo non se l'è sentita", si legge ancora su Oggi che aggiunge i dettagli a sostegno di una vita ormai separata.

Il 7 febbraio, infatti, Melissa Satta, ha compiuto 38 anni e ha condiviso tutti i messaggi di auguri ricevuti tra i quali mancava quello del compagno. "Che siano in crisi, se non addirittura già scoppiati, è un gossip che si fa sempre più insistente e ora sembra trovare conferma" conclude il commento del settimanale, ma da parte dei diretti interessati, al momento, nessun commento.