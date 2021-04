Mia Ceran presenta il fidanzato sui social dopo l’annuncio della gravidanza

Un’ondata di affetto ha travolto Mia Ceran dopo la notizia della sua gravidanza, annunciata durante la puntata di ‘Quelli che il calcio’ in onda ieri, domenica 18 aprile, e ribadita sui social con una foto che ha mostrato le sue dolci rotondità. Complici Luca e Paolo, durante il programma di Rai2 la giornalista è stata al gioco dei colleghi che azzardavano allusioni e “Ah sì, aspetto un bambino!” ha confermato in diretta tv, aggiungendo poi su Instagram un post che ha incanalato gli auguri dei follower.

E proprio per ringraziare quanti hanno condiviso con lei la gioia della sua prima maternità, Mia Ceran ha regalato loro la prima foto di famiglia che la mostra con il fidanzato Federico e il loro cane Tito.

Chi è il fidanzato di Mia Ceran

Ma chi è il fidanzato di Mia Ceran? Federico, ritratto con lei nella foto postata all’indomani dell’annuncio della gravidanza, è un uomo estraneo all’ambiente dello spettacolo con cui vive a Milano. “A tutti voi che avete scritto o mandato un pensiero gentile in queste ore per la nostra famiglia che cresce: Grazie di cuore. Mia, Federico e il cane Tito”, si legge a corredo del post che conferma la riservatezza della coppia e del futuro papà mostrato in volto quel tanto che basta per notare i suoi occhi raggianti.

In passato Mia Ceran, classe 1986, è stata legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti.