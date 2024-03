Michelle Hunziker su Ferragni-Fedez: "Sui social bisogna stare attenti, guardate cos'è successo a loro"

È una crisi forte, la più forte che abbiano mai affrontato, quella tra Chiara Ferragni e Fedez. A raccontarlo è stata proprio l'influencer nell'intervista rilasciata a Che tempo che fa domenica. Un periodo non semplice tra guai giudiziari e problemi di coppia. I panni sporchi si lavano in casa, così dice il detto, ma Chiara e Fedez della loro vita hanno spesso parlato sui social e di conseguenza l'interesse intorno alle loro questioni private è alle stelle.

Proprio di questo ha parlato Michelle Hunziker in un'intervista al settimanale Chi. "Bisognerebbe essere nelle loro intimità. Penso ci sia grande sofferenza (…) Questa epoca dei social mi spaventa. Sono una che lavora con i social bene, ho capito il mezzo e so usarlo, però bisogna stare attenti, guarda cosa può succedere - ha dichiarato Michelle parlato dell'interesse mediatico legato alla presunta separazione tra i due -. È tutto in piazza, si perde il senso umano per i sentimenti delle persone. Immagina come si possa svegliare Chiara la mattina e cosa possa provare. C’è chi dice 'se lo merita', che cattiveria. Mi dispiace, è un peccato".