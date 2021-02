Michelle Hunziker scrive ad Aurora: "Ti abbiamo tanto desiderato, sei il nostro angelo"

Weekend di ricordi per Michelle Hunziker, che cercando tra le vecchie foto ne ha trovate un paio di quando era appena diventata mamma. Giovanissima - aveva 19 anni - negli scatti la showgirl stringe tra le braccia Aurora, avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti, e ancora oggi ricorda quelle emozioni.

"Una bimba con in braccio la sua bimba - scrive su Instagram - Eppure mi sentivo così mamma, così matura e adulta... Così pronta... Ti abbiamo desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre". Nel post Michelle parla al plurale, coinvolgendo anche Eros, con cui oggi ha un ottimo rapporto. I due si sono conosciuti nel '95 e subito innamorati: l'anno dopo è nata Aurora e nel '98 si sono sposati. Nel 2002 si separano a causa di una profonda crisi che li ha tenuti lontani per anni. Entrambi si sono risposati e hanno altri figli, ma l'amore per la loro Aurora continua a legarli.

"Nella prima foto stavo pensando che domani è lunedì" ha scherzato la figlia di Eros e Michelle guardando le foto, poi risponde alla mamma: "Comunque I love you".

Michelle Hunziker: "Ho lasciato Eros Ramazzotti per colpa di una setta"

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti e di quel burrascoso periodo, solo qualche anno fa. Tra le cause del loro allonanamento, una setta che in quegi anni manipolava la vita della showgirl: "Sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene. Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni. Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta 'o me o loro' io ho scelto loro".