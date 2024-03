Michelle Hunziker si commuove ricordando il padre di Eros Ramazzotti

(Michelle a Verissimo)

Michelle Hunziker tornerà in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossibile. Il suo one woman show che è giunto alla terza edizione. Per presentarlo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Immancabili però alcun domande personali tra cui anche il ricordo di Rodolfo Ramazzotti, il padre di Eros, scomparso il 23 febbraio.

"Si chiama come mio padre, mi ha accolto come una figlia quando sono arrivata a Roma. Non potrò mai dimenticarlo. Non ce l'aspettavamo che ci lasciasse, mando un grande abbraccio che lui è volato con tutti i nostri cari, è un angelo in più che ci guarda", ha dichiarato con le lacrime agli occhi Michelle. "Questo dolore lo conosciamo, è un dolore al quale non ci abituiamo mai, puoi prepararti quando vuoi ma non si è mai pronti", questo è un dolore che Hunziker conosce, anche lei ha perso il padre nel 2001. "L'unico consiglio che mi sento di dire a chi perde qualcuno è di pensare a chi se ne va con tanto amore. Io voglio tanto bene a Rodolfo e anche a Eros".

L'amore per il nipote e la stima nei confronti di Goffredo Cerza

"Tra Eros e io credo che sarò io a fargli passare più vizi: già adesso facciamo cose che non possiamo dire a mamma e papà", svela ridendo Michelle parlando di Cesare Augusto, il figlio di Aurora e Goffredo Cerza. "Ieri eravamo a casa e mi rendo conto che c'è già una connessione, fa le facce e mi guarda quando fa qualcosa che non dovrebbe fare", la conduttrice ha poi svelato di voler bene a Cerza come se fosse figlio suo: "Spero per le altre mie figlie che trovino qualcuno che le ami come lui ama Aurora".

Michelle vorrebbe avere altri nipoti e proprio su questo tema si è lasciata sfuggire una frase che rivela molto: "Sì, io vorrei altri nipoti e sono sicura che Auri, non adesso ma in futuro, mi regalerà grandi gioie".