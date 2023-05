Paola Di Benedetto, ritorno di fiamma con Federico Rossi: dove li hanno beccati

Colpo di scena nelle notti milanesi. Sabato al Fabrique - durante il concerto degli Zero Assoluto - Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati beccati insieme e tra loro, a quanto pare, c'era molta complicità. La segnalazione è arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha subito condiviso la notizia sui social.

Niente baci tra i due ex, ma sguardi complici e un grande feeling. Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati insieme tre anni e si sono lasciati nel 2021, senza mai dichiarare i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. Non fu una rottura rancorosa, anzi, entrambi hanno sempre detto che nonostante tutto tra loro c'era un buon rapporto e che sarebbe rimasto un legame importante, anche se in un'altra forma. Sui social, infatti, non hanno mai smesso di seguirsi e di interagire.

In questi due anni Paola Di Benedetto ha provato a voltare pagina: l'estate scorsa ha avuto una breve relazione con Rkomi, recentemente invece si era parlato di un flirt con il cantante Luigi Strangis (poi smentito). Della vita sentimentale di Federico Rossi, invece, non si è mai saputo nulla. Probabilmente single da allora - almeno ufficialmente - il cantante potrebbe non aver mai dimenticato la ex e chissà se questa estate farà sbocciare di nuovo il loro grande amore. I presupposti sembra ci siano tutti...