Paola Turani balla con indosso un mini-abito e scatena le critiche: la risposta provocatoria

Un fine settimana tra musica elettronica, look ricercatissimi e critiche. Paola Turani si trovava a Tomorrowland, il grande festival di musica tecno che viene organizzato dal 2005 in Belgio. L'influencer era lì, come spiega lei stessa in risposta ad un commento su Instagram, per un progetto con Bmw: "Tutti possono andare al Tomorrowland a divertirsi quindi non vedo il problema della mia presenza qui. Vendono i biglietti come per i concerti. Detto questo io sono stata invitata da BMW Italia per creare dei contenuti per loro come puoi vedere nelle stories e poi uscirà un video finale in collaborazione. Buona giornata". Una risposta molto precisa nella quale è evidente il fastidio da lei provato. Il commento-domanda infatti è uno dei molti che in questi giorni hanno affollato i suoi post su Instagram in cui è stata criticata per come si è vestita, per come ha ballato e alcuni si sono anche chiesti il perché sia stata scelta proprio lei per andare a tale evento.

Turani, oltre a rispondere manualmente ad alcuni dei commenti ha anche deciso di condividere alcune storie in cui esterrefatta e infastidita parla del perché scandalizzarsi per lei al festival non ha alcun senso: "Non era a un rave come alcuni mi hanno scritto scandalizzati. Da quello che mi è sembrato di capire tante persone erano scandalizzate ieri per un po' di cose, tra l'altro per niente... Scandalizzate perché ero a quel festival, perché avevo un abitino corto a quel festival, perché ballavo e per come ballavo, scandalizzate perché ballavo quella musica a quel festival. Basta, ma basta!!".

Subito dopo questo sfogo Turani ha pubblicato un video in cui indossa una sciarpa come se fosse un velo e imita il gesto di preghiera con tanto di segno della croce: "Come mi hanno idealizzata alcune persone qui", aggiunge come descrizione del video provocatorio lasciando così intendere che per qualcuno dovrebbe essere una santa, o comunque una donna che non va a ballare e che non si mette vestitini corti. "Oddio come ho osato muovermi ad un festival! Già me le immagino quelle che 'Non ballare!!!'".

Tra i vari commenti se ne può trovare anche uno che ha infastidito, e non poco, Paola e che riguarda il suo fisico e la sua salute. Un utente ipotizza che lei possa essere anoressica perché troppo magra. Turani dopo averlo letto ha deciso di rispondere: "L'anoressia è una malattia... Quando imparerete a non tirarla in mezzo per ogni ragazza con un corpo longilineo???".