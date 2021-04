Paola Turani in lacrime dopo il test di gravidanza: il video

Paola Turani è al terzo mese di gravidanza e soltanto adesso ha condiviso questa gioia immensa con i suoi follower. L'influencer aspetta il primo figlio dal marito Ricky Serpella, sposato un anno e mezzo fa. "L'attesa è stata lunga" ha fatto sapere dando il lieto annuncio e una parte di quell'attesa, la più emozionante, la mostra ora su Instagram.

Subito dopo aver fatto il test di gravidanza, a gennaio, Paola si è ripresa mentre aspettava di scoprire il risultato. Il resto, come si vede nel video che ha pubblicato, sono lacrime di gioia. "Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l'arrivo del ciclo - racconta - Quel ritardo però non era normale perchè sono sempre stata così puntuale. Sono corsa in farmacia e nel pomeriggio ho deciso di fare il test. Ero a casa da sola. L'attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato 'Incinta+3'". Un'emozione mai provata prima: "Non potevo credere ai miei occhi, sono rimasta pietrificata per qualche secondo e avrò ripetuto 'non ci credo' almeno cento volte (avremo modo di parlare del perchè, così capirete meglio) - si legge ancora nel post - Poi ho iniziato a tremare e a piangere. Ininterrottamente. Che felicità! Così felice che avrei voluto urlarlo al mondo in quel preciso istante! Così felice che voglio rendere partecipi anche voi di questo bellissimo momento e beh, poi quando senti battere il suo cuoricino per la prima volta si ferma il tempo. Grazie vita, grazie per avermi fatto provare questa grande emozione". Dalle sue parole, si intuisce che l'arrivo di un bebè non era proprio una cosa scontata per la coppia, ma ci sarà tempo e modo per spiegarlo. Adesso Paola si gode questo momento magico.

Il video pubblicato da Paola Turani