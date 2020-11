Ballando, Paolo Conticini sbotta dopo la puntata e minaccia di lasciare: "Ok lo show, ma stavolta non ci sto"

Paolo Conticini non ha preso bene uno scherzo avvenuto ieri a Ballando con le Stelle (per chi non avesse seguito la puntata: all'attore è stato fatto credere di esser finito in uno spareggio per l'eliminazione, nonostante l'ottima prestazione). E questo mattino affida tutta la sua delusione ad un lungo sfogo pubblicato su Instagram.

Lo sfogo di Paolo Conticini

"Questa volta non capisco - scrive Conticini nell'ultimo post - Viene voglia di fermarmi. Ok va bene lo spettacolo, la suspence, tutto quello che volete, ma vale la pena di fare sacrifici così grossi? Per cosa? Sono contento di aver avuto dei voti così alti dalla giuria che ringrazio, di esservi piaciuto e di avervi fatto divertire... ma che delusione! Vi voglio bene. Paolo". A corredo del messaggio, una foto insieme alla sua insegnante di ballo Vera Kunninen.

A 'consolarlo' in calce al post, c'è proprio la giurata Carolyn Smith. "Never give up, a prescindere - digita la coreografa - Sei e siete strepitosi, un vero artista a 360 gradi. Vai avanti alla grande".

Ballando con le Stelle, la puntata di ieri

Ma cos'è successo esattamente ieri sera? Al termine della puntata sono finiti allo spareggio proprio la coppia Conticini-Kinnunen e Gilles Rocca (da solo, visti i problemi di salute di Lucrezia Lando), ma alla fine si è trattato di uno scherzo: le due coppie erano le prime due in classifica e lo spareggio è servito per decretare il vincitore: Gilles Rocca, appunto, che ha ottenuto più punti. Ad abbandonare lo show sono stati invece Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, costretti a lasciare a causa dei problemi alla caviglia di Elisa. Eliminata ad inizio puntata anche la coppia Rosalinda Celentano e Tina Hoffmann.