Pier Silvio, il gesto per le dipendenti Mediaset nel giorno della festa della donna

Otto marzo ovvero Festa della donna. Non solo un giorno in cui si regalano cioccolatini, mimosa e si scrivono frasi, ma una giornata in cui si dovrebbero ricordare le conquiste legate all'emancipazione, culturale, lavorativa ed economica femminile.

Anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto omaggiare le sue dipendenti in questo giorno così importante: "Buona festa della donna. Grazie per il tuo prezioso lavoro", ha scritto l'amministratore delegato di Mediaset in un bigliettino allegato ad un rametto di mimosa. Il gesto è stato reso noto da alcune lavoratrici del Biscione tra cui Gaia Trotta, ufficio stampa di Silvia Toffanin e Gerry Scotti, e Laura Ferrato, capo ufficio stampa Mediaset.