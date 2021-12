Luca Argentero con la moglie, Cesare Cremonini con la mamma: i vip presenti alla Prima della Scala

Una Prima all’insegna dell’eleganza di abiti, tessuti, gioielli: martedì 7 dicembre 2021 il Teatro La Scala di Milano è tornato ad essere cornice della tradizionale eleganza che da sempre contraddistingue l’evento, quest’anno particolarmente atteso considerato il ritorno in platea del pubblico dopo le restrizioni della scorsa edizione.

Total black, un tripudio di velluto e di nero; smoking d'ordinanza per i signori e lunghi strascichi per le signore hanno sfilato per l’inaugurazione della stagione lirica con il Machbeth di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura, alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in cappotto scuro bordato d'oro; da Cesare Cremonini accompagnato dalla mamma Carla (“Vengo spesso alla Scala ma è la prima volta insieme a mia madre” ha spiegato al Corriere il cantautore che alla donna ha regalato questa esperienza per i suoi 70 anni) a Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, gli invitati all’evento sono stati tanti, rappresentati del mondo delle istituzioni, della musica, dello spettacolo e della moda. Presente anche il virologo Roberto Burioni, il musicista giudice di X Factor Manuel Agnelli, Giorgio Armani che ha firmato la stragrande maggioranza dei vestiti indossati dai protagonisti della serata simbolo della mondanità milanese. Assente Ornella Vanoni, costretta a rinunciare a causa di una caduta avvenuta qualche ora prima.