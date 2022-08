"Una balla che mi ha fatto piangere": Rettore commenta le voci sulla lite con Ditonellapiaga

Le voci su presunte frizioni tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, circolano già da prima che le due cantanti portassero la loro Chimica sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. Le dichiarazioni delle dirette interessate volte a precisare che tra loro non c'era alcun rancore, hanno placato solo per qualche tempo i rumors, tornati adesso a raccontare di ipotetici dissapori in occasione del Tim Summer Hits.

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, le cantanti non si sarebbero nemmeno salutate e anche sul palco dell'evento musicale erano separate. "Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston" era stata la ricostruzione sul rapporto tra le colleghe che hanno preferito non commentare nulla fino a poco fa, quando è stata Donatella Rettore a dedicare un post all'argomento.

Rettore commenta la presunta lite con Ditonellapiaga

Donatella Rettore ha scelto una foto che già da sola sarebbe bastata a negare le teorie sulle presunte liti con la collega: un abbraccio con Ditonellapiaga sorridente. Ma la cantante ha anche voluto esprimere l'amarezza causata dalle ultime voci, circolate in un momento già delicato della sua vita per motivi personali.

"È una balla colossale quella che gira nei social. Mi ha fatto piangere e mi turba in un momento in cui mi sento senza forze. Che cattiveria gratuita e vergognosa. Quanta brutta gente intorno a noi" ha scritto Donatella, facendo riferimento con ogni probabilità ai problemi di salute del periodo.

E anche Ditonellapiaga non è rimasta in silenzio: "Malassamoliperdeeeee! Forza dada" è stato il commento che potrebbe mettere fine una volta per tutte alle teorie su ipotetici dissapori.