Roberto Baggio sbarca su Instagram: boom di like (e di follower) dopo il primo video

Roberto Baggio è sbarcato sui social. Su Instagram, per la precisione, dove nel giro di poche ore dalla pubblicazione del primo video registrato dalla figlia Valentina, il "Divin Codino" ha superato i 190mila follower. Corale la gioia degli utenti nel vedere l'ex calciatore, sempre molto attento alla propria privacy, in una versione straordinaria di grande autenticità.

Nel filmato, infatti, Baggio viene colto di sorpresa a bordo della mitica Panda verde bosco. "Papi vuoi dire qualcosa ai tuoi tifosi?" gli chiede Valentina. "Grazie a tutti per quello che avete scritto e l'affetto che mi avete dimostrato", risponde Baggio al volante dell'auto tra le campagne vicentine. "Vi mando un abbraccio forte a tutti, grazie mille" conclude alla fine rivolgendosi alla figlia con un pizzico di insofferenza: "Oh ciccia, adesso basta però eh...". Una battuta che ha conquistato subito tutti, soprattutto per la sincerità del personaggio che, al di là della strepitposa carriera calcistica, ha saputo farsi amare soprattutto come persona semplice e vera.