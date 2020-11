Roberto Parli rompe il silenzio su Adriana Volpe: “Le mie ferite sono la famiglia e mia figlia che piange”

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati, almeno stando al settimanale Chi che ha pubblicato i dettagli riguardanti la fine del loro matrimonio. Tuttavia, nessuna conferma o smentita è arrivata a riguardo da parte dei diretti interessati che, ad oggi, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito. A supplire alla mancanza di un comunicato ufficiale arrivano però i social, dove le risposte che l’imprenditore a dato a qualche follower hanno di fatto messo nero su bianco una situazione coniugale e famigliare ben lontana da ogni serenità.

“Buon Hallowen a lei e la sua splendida figlia, i periodi brutti passano e il tempo guarisce le ferite. Troverà sicuramente una nuova compagna magari meno bella e famosa ma più sincera”, ha scritto un utente a corredo della foto che su Instagram vede Roberto Parli abbracciato alla figlia Giselle, frutto dell’amore per la conduttrice; pronta la risposta di lui: “Famosa ???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”.

E ancora: “Una persona non si giudica in tre mesi ma in 14 anni, tu guardi la tv, io la vita reale” la risposta scritta a chi spiegava di aver seguito la moglie al GF Vip e di averla trovata una donna “stupenda”. Nessun esplicito riferimento alla fine della relazione con la moglie, dunque, ma un chiaro segnale che la situazione tra i due pare irrecuperabile.

“Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati”

Nei giorni scorsi il settimanale Chi ha raccontato che “Adriana Volpe è tornata single” e che i due vivono ormai separati: lui risiede a Montecarlo, mentre la conduttrice si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia. Che la loro fosse una relazione a distanza era già stato reso noto da Adriana Volpe, ma adesso, a quanto pare, i motivi non sarebbero solo dovuti a motivi professionali.

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati: le voci della crisi e la discussione per strada

Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe ha sempre preferito sorvolare senza mai entrare nel dettaglio dei rapporti con il marito Roberto Parli che, in seguito alla morte del padre, si è trasferito in Svizzera. Le voci di una crisi coniugale si sono fatte sempre più insistenti, ma nessuno dei due ha mai voluto confermare presunti punti di rottura. Se in un primo momento la conduttrice ha ammesso il periodo delicato affrontato con il marito, in seguito ha preferito non rilasciare più alcuna dichiarazione a riguardo, sbottando anche con chi sui social ha fatto riferimento alla vicenda personale.

Di recente, poi, a far riemergere le dinamiche di coppia tra la conduttrice di ‘Ogni Mattina’ e l’imprenditore è stato il servizio pubblicato dal settimanale Chi che mostrava i due alle prese con quella che pareva un’accesa discussione avvenuta per strada a Milano (città in cui Volpe si è trasferita per ragioni lavorative) il primo giorno di scuola della figlia Giselle, nata nel 2011.