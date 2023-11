Sara Croce confessa: "Per Ballando ho iniziato ad andare dallo psicologo"

Sara Croce è una delle concorrenti di Ballando con le stelle. Il suo inizio non è stato dei migliori, è stata molto criticata, ma ora si trova a metà percorso e confessa di voler arrivare almeno "tra i primi sei". Al settimanale Chi in merito ai giudici, che non sono stati propriamente calorosi con lei, ha dichiarato che hanno utilizzato "un modo crudo per dirmi di non fare la ragazzina, di farmi vedere un po' di più, di osare: quando ti buttano così giù o gli dai ragione o tiri fuori gli artigli". Con Luca Favilla, il suo ballerino professionista, c'è un "bel feeling e mi sta aiutando moltissimo a superare le mie paure", ma non c'è nulla di romantico "perché non è da me mischiare lavoro e sentimenti".

Lei è originaria, e vive ancora, a Garlasco, paese noto per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007: "Me lo ricordo bene, avevo 9 anni. C'erano giornalisti ovunque e addirittura intervistarono anche me". In terza media vinse anche una borsa di studio intitolata a Chiara Poggi.

"Il rapporto con il mio corpo non è sempre stato semplice"

A scuola non ero la più bella, ero una ragazzina normale", dai ragazzi ha preso tanti no "come tutti". "Il rapporto con il mio corpo non è sempre stato semplice - ha raccontato Croce -, ci pativo perché ero troppo magra. Poi ho iniziato ad andare in palestra, che ancora oggi è il mio sfogo principale, e ho iniziato a piacermi di più. La consapevolezza vera e propria l'ho avuta quando mi hanno scelto tra mille ragazze per fare Madre Natura. Però non sono perfetta: talvolta ho i brufoli e la ritenzione, ma mi vado bene così".

Nel suo futuro vede la televisione "ma senza bruciare le tappe", per questo motivo dopo aver fatto il provino per Grande Fratello ha deciso di rinunciare: "Preferisco una strada lunga e discreta, in cui mi godo il percorso e faccio tante esperienze. Non amo il gossip: si è parlato di me per relazioni sentimentali e vicende che mi hanno esposto a gogne mediatiche e l'ho vissuta male, non mi piace fare rumore". Il suo sogno? Fare la carriera di Milly Carlucci e alla sua età essere direttrice artistica di un suo programma".

Le sue grandi paure sono "la paura del giudizio, di non essere all'altezza, di tirare fuori le emozioni, un mio blocco da sempre. La preparazione fisica forse è la cosa meno stancante: sono ore e ore anche di allenamento mentale, devi stare concentrato, memorizzare i passi, lavorare sull'intenzione e sulla recitazione. E un lavoro molto introspettivo, una sfida quotidiana con i propri limiti, Ora però superato lo choc iniziale vorrei non andarmene più. Anche perché dopo un'esperienza del genere so che potrò fare qualsiasi cosa davanti a una telecamera".