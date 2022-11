La risposta esemplare di Lucarelli a chi la critica per aver lavorato dopo la morte della madre

Selvaggia Lucarelli ieri sera, 19 novembre, ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle nonostante la mattina avesse dovuto dire addio alla madre. Questa scelta è stata apprezzata moltissimo da Milly Carlucci che le ha rivolto un breve discorso e le ha voluto stringere la mano.

Se per molti la presenza di Lucarelli nella giuria è stata vista come una dimostrazione della sua professionalità per molti altri ha invece significato una mancanza di empatia e di affezione alla madre. Per questo motivo Selvaggia ha deciso di scrivere proprio a chi l'ha criticata, a chi ha visto non di buon grado il suo decidere di andare avanti "così presto", ma lei nel post su Instagram nel quale ha dato la notizia della morte di sua madre, affetta da anni dall'Alzheimer, lo aveva spiegato. Aveva sottolineato che aveva già "ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato - anche consapevolmente - il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare". "Mi piace pensare - si legge ancora nel post - che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, 'correte, non vi preoccupate per me'. Come era lei, come ha vissuto". E come ben spiega un utente in un cinguettio "quando c'è un caro con l'Alzheimer l'elaborazione del lutto inizia molto prima della morte effettiva".

Così Lucarelli su Twitter e su Instagram scrive, rivolgendosi a chi l'ha criticata: "Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina". Poi nelle storie condivide un'altra foto della mamma con in mano il cartellone a sostegno di Pannella con la scritta "Unisciti al digiuno per la difesa di Radio Radicale".

Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 19, 2022

Purtroppo per esperienza personale vi dico che quando c'è un caro con l'Alzheimer l'elaborazione del lutto inizia molto prima della morte effettiva.

Non so se sia il caso di Selvaggia Lucarelli ma in un momento così delicato nessuno ha diritto di giudicare #BallandoConLeStelle — Back To The Trash (@back_origin) November 19, 2022

leggo tweet scomposti sulla scelta di @stanzaselvaggia di essere a #BallandoConLeStelle. Carlucci condusse Notti sul ghiaccio il giorno dopo la morte della madre, gli annali sono pieni di attori andati in scena poche ore dopo gravi lutti.

Ma provare a empatizzare qualche volta? November 19, 2022