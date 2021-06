Che cosa pensa Paolo Bonolis dell'arruolamento della moglie Sonia Bruganelli al Gf Vip

Mentre in rete si vocifera di una presunta crisi tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, oggi il conduttore si espone circa la decisione della donna di diventare nuova opinionista del Grande Fratello Vip (insieme ad Adriana Volpe). Ospite del programma di Tommaso Zorzi Il Punto Z, in onda in rete, Paolo ha inoltre commentato le critiche ricevute nei giorni scorsi da Pippo Baudo.

Se fino ad oggi Sonia, di professione imprenditrice ed addetta ai casting delle trasmissioni Mediaset, aveva preferito lavorare dietro le quinte, adesso passa dall'altra parte della telecamera. A volerla è stata proprio Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5. "Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace - commenta Paolo - Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo".

Nessun commento, invece, sulla possibile rottura con Sonia: un'ipotesi avanzata nei giorni scorsi in rete dopo che la donna aveva risposto un vago "Non parlo di queste cose" a chi gli domandava se i due stessero ancora insieme. Sposati dal 2002, i due hanno tre figli, Silvia Bonolis, Adele Bonolis, Davide Bonolis, e non hanno vissuto momenti di crisi finora.

La replica a Baudo

Quanto poi alle critiche avute da Baudo ("Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente, ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un Altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie", ha dichiarato il conduttore siciliano), il presentatore romano risponde con un'altra provocazione: "Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo Baudo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da ormai undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole".