La nomination rifilata ieri sera da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha mandato su di giri i telespettatori. Com'è noto, infatti, l'influencer e la conduttrice sono tra i concorrenti più legati di questa edizione e la scelta del 25enne è apparsa piuttosto ambigua. Ad intervenire sulla questione è oggi Gaia Zorzi, sorella di Tommaso e figlia di quella mamma Armanda che tanto è piaciuta al pubblico dopo la sua ospitata della settimana scorsa.

"Amici, voglio entrare subito nella Casa del Grande Fratello Vip per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a ca**re. Con tutti i nomi proprio quello di Stefania Orlando dovevi fare?", esordisce Gaia su Instagram, "Scherzi a parte ma se esce Stefania io voglio dentro la casa Iconize (quello della finta aggressione omofoba) e Platinette. Fate esaurire lui, come lui fa esaurire noi. Ah, oddio ma Stefania non è in nomination scusate". GIà perché alla fine a Stefania non è toccata la nomination, anzi: a finire al televoto sono stati Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio (che minaccia il ritiro), Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis.

Ad intervenire sulla questione nomination è anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania: "Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: Continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore. Forza Tommy, forza Stefy. Ritrovatevi e spegnete le luci della casa. E voi non dividetevi, perdete tempo. Entro domani mattina sarà tuto risolto! Se Stefy fosse andata al televoto con Tommy e Maria Teresa sarebbe stata una tragedia. Per fortuna scampata. Ora però salviamo Tommy e MTR. No stress, solo strass. Le mie opinioni rimangono salde, non ho cambiato idea su Tommaso".