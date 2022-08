Stefano scatta, Belen è in posa: il servizio in barca è hot (VIDEO)

Se c'è una cosa che ha sempre tenuto vicini Stefano De Martino e Belen Rodriguez, raccontano i beninformati, è la passione: quella non sarebbe mai mancata nel corso delle tre "tappe" della loro storia d'amore, finita per ben due volte per poi, puntualmente, ricominciare. E tutto ciò viene confermato dall'ultimo video che immortala il conduttore e la showgirl in mezzo al mare, in barca, con lei che improvvisa pose bollenti e lui che le scatta qualche foto da pubblicare su Instagram.

I fan - circa dieci milioni solo su Instagram - che Belen vanta sul suo account saranno presto deliziati da fotografie che sono state immortalate da Stefano stesso. E che, dunque, avranno il valore aggiunto dell'amore con cui sono state realizzate. Eccola allora Belu che si sdraia sulla pura della barca e dà sfoggio al suo lato b che viene presto fotografato dal marito. Poi i due si concedono una birra, in una giornata che sembra all'insegna dell'intimità più totale, senza bimbi intorno: sul posto non c'è traccia infatti di Santiago, avuto dalla coppia circa nove anni fa, né di Luna Marì, nata dall'amore di lei per l'ex compagno Antonino Spinalbese. Due cuori e una barca, il modo migliore per celebrare il ritorno di fiamma (l'ennesimo) arrivato a gennaio.