Che tegola per Stefano De Martino! La nuova fiamma Mariacarla beccata così con l'ex (FOTO)

E' di un mese fa la notizia che Stefano De Martino avrebbe trovato un nuovo amore dopo Belen Rodriguez: trattasi di Mariacarla Boscono, modella di 10 anni più grande, con cui il ballerino napoletano è stato paparazzato più volte negli ultimi tempi. Peccato però che ad oggi arrivi una bella tegola in testa al conduttore: la donna è stata infatti pizzicata mano nella mano col suo ex, l'imprenditore Guido Senia, dal settimanale Oggi.

Mariacarla, nuova fiamma di Stefano De Martino, beccata con l'ex

Le foto pubblicate dal magazine sono inequivocabili. Mariacarla e Guido, che di professione è proprietario di un noto night clud ad Ibiza, si lasciano andare a coccole ed effusioni in pubblico, senza alcuna intenzione di nascondersi. Il pomeriggio di shopping in centro a Roma, poi, finisce direttamente in un albergo a cinque stelle di Piazza del Popolo. Che ci sia un ritorno di fiamma oppure è solo una complicità mai spenta?

Certo è che da qualche settimana Mariacarla e Stefano non vengono più pizzicati insieme. Lei aveva cominciato a frequentare il giovane napoletano dopo la storia d'amore con il rapper Ghali e dopo il divorzio dall'ex marito, l'imprenditore Andreas Patti da cui ha avuto la figlia Mariangela, di 9 anni. Lui invece, Stefano, appariva sorridente al fianco della donna al termine del matrimonio con Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago. Va precisato che nessuno dei due ha voluto ufficializzare la relazione, resa nota solo da alcuni scatti dei paparazzi... Forse perché entrambi consapevoli che si trattava di un fuoco di paglia.

Chi è Mariacarla Boscono, nuova fiamma di Stefano De Martino

Classe 1980, supermodella ed attrice di teatro, Mariacarla Boscono vanta 375mila follower su Instagram. Mora con gli occhi neri, nella sua carriera ha lavorato per alcuni dei brand di moda più noti, da Roberto Cavalli a Bluemarine. E ancora: Gucci, Versace, Fendi, Yves Saint Laurent, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Burberry, Balenciaga, Gianfranco Ferrè, Valentino, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger.

Il suo profilo Instagram, dove conta oltre 300mila follower, è più simile ad un portfolio che ad un diario personale, dal momento che non ama condividere scatti della sua vita privata, ma si limita a raccontare la passione per la professione.