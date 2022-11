Fine settimana d'amore dei Ferragnez nella suite super lusso: le foto

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso un fine settimana d'amore, solo loro due, sul lago di Como in un hotel di lusso. Per la loro due giorni in solitaria hanno soggiornato in una suite enorme e dall'arredamento sfarzoso come entrambi hanno mostrato su Instagram. La stanza, o meglio l'appartamento, era composto da una camera spaziosa, un salotto con divani e un soffitto altissimo dal quale scendeva un grande e lunghissimo lampadario di cristallo. Insomma un vero e proprio paradiso.

I Ferragnez si concessi un po' di relax e infatti hanno fatto un giro sul lago con il motoscafo, poi hanno pranzato vista lago e hanno fatto un giro su una Fiat decapottabile.

