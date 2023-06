Berlusconi, si apre il testamento: occhi puntati sul lascito alla Fascina (e spunta la cifra)

Il testamento di Silvio Berlusconi sarà aperto lunedì 26 giugno, esattamente due settimane dopo la morte dell'ex leader di Forza Italia e tre giorni prima dell'assemblea ordinaria di Fininvest convocata per approvare il bilancio 2022. La riunione dei soci, come si legge sul Corriere della Sera, potrebbe quindi rivelarsi l'occasione per mettere in atto le ultime volontà del suo fondatore.

Il patrimonio di Silvio Berlusconi sarebbe di circa 4 miliardi

Che l'eredità di Berlusconi fosse ampia era noto, tra beni immobili, oggetti d'arte e società, ma ovviamente la parte cruciale riguarderà la suddivisione delle quote azionarie del capogruppo. Il 26 giugno, quindi, gli eredi scopriranno se l'ex premier ha scritto nero su bianco a chi andranno le sue aziende e anche quale sarà, perché sembra scontato che ci sia, il lascito per Marta Fascina (le indiscrezioni parlano di una cifra che si aggira tra i 50 e i 120 milioni oltre ad alcuni immobili).

Le quote di Fininvest destano particolare attenzione in quanto l'8% andrà di diritto a tutti e cinque i figli (facendo arrivare Luigi, Barbara ed Eleonora, figli di Veronica Lario, complessivamente al 46%; mentre Marina e Pier Silvio al 32%) ma non avendo coniugi Berlusconi poteva disporre del rimanente 20% e potrebbe aver deciso di lasciarlo a Marina che ha gestito Fininvest fino ad ora e di cui dal 2005 è la presidente.

Silvio aveva potere decisionale su un terzo dei suoi beni ed è questo a creare maggiore interesse, mentre gli altri due saranno divisi in parti uguali tra i cinque figli. Si tratta di un patrimonio totale di circa 4 miliardi (solo gli immobili avrebbero un valore tra i 650 e i 700 milioni, mentre quello del 61% di Fininvest sarebbe pari a 3 miliardi).