Tiziano Ferro festeggia 7 anni senza alcol: il ricordo in un post

Il 9 novembre è una data che non dimentica Tiziano Ferro, ferma com'è nella memoria e nell'anima come il giorno che per sempre ha cambiato il corso della sua vita. Perché era esattamente il 9 novembre 2016 quando la decisione di dire basta con l'alcol arrivò decisa per non andarsene più, spartiacque tra una dipendenza ormai insopportabile e la libertà di essere e di scoprirsi altro. Ed è per questo che oggi il cantautore dedica a questa ricorrenza un post social, per fermare quel momento e per condividere con i follower la felicità di essere riuscito a dire basta. "7 anni dall'ultimo bicchiere e dal primo giorno con la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Semplicemente e onestamente, solo grato", si legge a corredo di una medaglia che riporta proprio l'evento.

Del problema che lo aveva tanto afflitto Tiziano Ferro ne aveva parlato per la prima volta nel film documentario per Amazon Prime: "Bevevo quasi sempre da solo, l'alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista", confessò tre anni fa: "Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore". Oggi quel periodo è lontanissimo e la gratitudine manifestata nell'ultimo post è espressione di una tranquillità interiore mantenuta nonostante il dolore per la separazione dal marito Victor Allen renda tutto più complesso, ma non per questo insuperabile.