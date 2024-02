Tiziano Ferro e le 'avances' a Mahmood: "Meglio sere gold"

"Cinque cellulari nella tuta gold. Baby, non richiamerò". Anche Tiziano Ferro è caduto nella 'trappola' di Mahmood, riprendendosi con il cellulare mentre provava allo specchio il balletto - ormai virale - della canzone "Tuta Gold". Il video lo ha pubblicato tra le storie Instagram, taggando il collega che poi lo ha ricondiviso anche sul suo profilo social.

Ma non è finita qui. Qualche ora dopo Tiziano Ferro pubblica un'altra storia dedicata a Mahmood, mostrando le immagini di una location dove entrambi hanno girato un video: "Abbiamo anche girato video nella stessa location - scrive ancora, sempre taggandolo - Tute nere? Forse meglio sere gold". Un gioco di parole con i titoli delle loro canzoni, che certamente è l'augurio per un featuring, ma potrebbe essere anche un amo lanciato per una conoscenza più approfondita (che farebbe sognare milioni di fan). "Allora qui ci vuole la collaborazione, c'è solo da scegliere se chiamarla tute nere o sere gold" scrive una follower di Tiziano Ferro, ma le "sere gold" che immaginerebbero volentieri in molti non sono solo su un palcoscenico.

Tiziano Ferro single

Lo scorso settembre Tiziano Ferro ha annunciato il divorzio da Victor Allen. I due si erano sposati nel 2019 e a febbraio 2022 sono diventati genitori di Margherita ed Andres, che sono rimasti a vivere con il cantante a Los Angeles. Questo è un periodo doloroso e di profondo cambiamento per lui. Forse non è il momento per un nuovo amore, anche se un sentimento del genere potrebbe aiutarlo a voltare definitivamente pagina e iniziare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.