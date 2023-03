Ultimo single? Il cantante fa chiarezza, le foto che raccontano la verità

Ultimo è single. Questa notizia è rimbalzata sui principali siti dopo l'indiscrezione scritta dal settimanale Chi. Complice l'assenza dai social di foto dei due insieme, in molti hanno pensato che la relazione tra il cantautore e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heater Parisi, fosse finita.

Invece proprio il compleanno della ragazza ha dato modo a Ultimo di dimostrare che no, i due non si sono lasciati, anzi. Quattro foto, la frase "Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda" e un cuore rosso. Così poco è bastato a mettere un punto alle voci che vedevano i due già separati.

Ultimo e Jacqueline si sono innamorati nel 2020 e le immagini di lei che salta, canta e balla ai concerti del tour estivo 2022 di Ultimo sono diventati virali sul web. Per il cantante si tratta della sua seconda storia più importante dopo quella che ha avuto con Federica Lelli, ragazza romana estranea al mondo dello spettacolo, alla quale ha dedicato la canzone I tuoi particolari: brano che nel 2019 lo aveva portato vicino alla vittoria di Sanremo.