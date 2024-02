Uomini e donne, decolla l'amore tra Alessandro e Roberta: ospitata a Verissimo per la neo coppia

Appena un mese fa Alessandro Vicinanza era ospite a Verissimo e dichiarava il suo interesse per Cristina. Un'ospitata che arrivava dopo l'abbandono dal programma di Roberta Di Padua messa da parte proprio dal cavaliere che non era intenzionato a darle l'esclusiva. La storia con Cristina però non è decollata e oggi, l'imprenditore campano, sembra essere concentrato sulla dama di Cassino.

Dopo un pressing serrato, Roberta Di Padua ha infatti sciolto le sue riserve nei confronti di Alessandro e ha deciso di dare una seconda possibilità al rapporto, nato ancor prima della relazione tra Vicinanza e Ida Platano.

La neo coppia si è mostrata sui social nelle scorse. Scatti complici tra cene e serate danzanti a Milano dove sono volati a seguito della "chiamata" di Silvia Toffanin. I due, saranno infatti gli ospiti della puntata di Verissimo di domenica.

Alessandro Vicinanza è oramai un'habituèe del salottino Mediaset. Per l'ex cavaliere è infatti la terza volta ospitata a Verissimo ma solo una volta si è presentato solo, dopo la fine della storia con Ida Platano: ad ogni donna, un'ospitata.