Uomini e donne, figli troppo brutti per stare "in copertina": l'attacco infelice all'ex corteggiatrice

Non è la prima volta che si trova a dover difendere i figli da attacchi gratuiti sui social. L'ultimo episodio è accaduto nelle scorse ore quando, l'ex corteggiatrice Alessia Cammarota ha raccontato sul suo profilo Instagram di quanto accaduto dopo la condivisione di un real pubblicitario realizzato con i figli Niccolò (primogenito) e Mattia (ultimogenito).

Secondo quanto riportato dall'ex corteggiatrice, tra i like sotto al reel le è saltato all'occhio un commento infelice di una utente: "Lei dice che i miei bambini non meritavano di fare una pubblicità perchè non belli", ha dichiarato la moglie di Aldo Palmieri.

"Essere brutti non è una colpa - spiega la campana diventata siciliana d'adozione dopo il matrimonio con l'ex tronista - ma soprattutto tu ragazza, come ti viene lontanamente di offendere dei bambini. Io vi lascio dire di tutto a me ma con i miei figli no, se succedei vi mangio la faccia. Ci sta che non vi sto simpatica ma loro no. È un livello di bassezza così estremo che perdo le parole e mi scatta l’ignoranza".

Già dalla prima condivisione degli scatti dell'ultimogenito, Mattia, nato tra l'altro dopo un aborto che aveva lasciato un grande dolore alla famiglia, erano arrivate le prime critiche mosse da chi lasciava commenti definendo brutto il piccolo di soli pochi mesi. Ora una nuova situazione limite.