Uomini e donne, cicogna (bis) in arrivo per Anna Munafò: l'ex tronista svela il sesso del bebè

Nonostante si sia defilata dal mondo dello spettacolo, Anna Munafò, ex tronista e seconda classificata a Miss Italia 2005, continua ad essere molto seguita sui social. E proprio dalla rete è arrivata la notizia della nuova gravidanza in corso. La siciliana è infatti in dolce attesa e, come trapelato dalle Ig stories, arriverà un maschietto.

Vittima di bodyshaming

Nel 2020 Anna Munafò è diventata mamma per la prima volta di Michael, frutto della relazione con Giuseppe Saporita. Dopo la prima gravidanza era stata vittima di bodyshaming da chi si divertiva ad attaccarla per i chili di troppo presi in gravidanza. Condizione che non la toccava per nulla dal momento che lei aveva dichiarato di stare bene anche con i suoi chili in più.

"Onestamente non me ne importa niente - aveva dichiarato all'epoca - Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona. Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l'armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho".

La querelle con Chiara Nasti

Al tempo stesso aveva messo al proprio posto Chiara Nasti, dopo il polverone sollevato dall'influencer e compagna di Mattia Zaccagni su Instagram, con un commento scomodo sulle donne che, durante il periodo della gravidanza, a detta sua "svaccherebbero" e sarebbero, quindi, invidiose della sua perfetta forma fisica.

"Io sono una di quelle che si è "svaccata" - dichiarò Anna Munafò in risposta a Chiara Nasti - nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all'altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo. Mostra educazione che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg con la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne ch di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo. La fai tu. Ciao".