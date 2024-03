Uomini e donne, continuano le tensioni tra Ida e Mario: le anticipazioni

Ida esce con Mario, l'esterna sembra andare bene ma in studio scoppia il putiferio. È quando emerge dalle anticipazioni delle ultime registrazioni del programma. Come riferisce Lorenzo Pugnaloni, le dinamiche del Trono classico non sembrano discostarsi di molto da quanto già visto in onda nelle ultime puntate.

La tronista ha infatto portato in esterna entrambi i corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Uscite che apparentemente sembravano essere andate bene ma una volta in studio Ida si è trovata a scontrarsi con l'ex cestista campano perché, a seguito della precedente puntata non ha ricevuto alcuna attenzione dal corteggiatore. Nonostante il diverbio, la tronista ha accettato comunque di ballare con lui solo dopo l'intervento di Maria che ha cercato di far riflettere i "pretendenti" su fatto che Ida in passato ha sofferto molto e che di conseguenza non si fida di nessuno.

Sul fronte Daniele, continua invece la conoscenza con Gaia, la giovane mamma estetica che ha iniziato a conoscere sin dall'inizio del suo trono. Oltre a lei, il tronista sceglie di portare in esterna anche Marika e con entrambe sembra andare tutto bene.