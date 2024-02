Uomini e donne, tra eliminazioni e ritorni: le anticipazioni

Nelle scorse ore si sono registrate due nuove puntate di Uomini e donne. Secondo quanto trapelato dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, i fari sono puntati sul trono di Ida Platano. Nessuna menzione o ritorno di Mario Cusitore ma prosegue invece la conoscenza tra la tronista e Pierpaolo, corteggiatore che sin dal suo arrivo aveva destabilizzato Ida Platano tanto che la bresciana era uscita dallo studio in lacrime. Tra i due c'è quasi scappato il bacio. Chiusa invece la conoscenza tra Ida e Luciano.

Nel trono over prosegue la conoscenza tra Ernesto e Barbara. I due sono usciti insieme ma non è ancora scattato il bacio. Nel parterre maschile è tornata anche una vecchia conoscenza: Diego Tavani che in precedenza era uscito dal programma con Aneta Buchtova. La storia si è conclusa e lui è tornato a sedere tra le fila dei cavalieri.

Per quanto riguarda invece Brando, il giovane tronista ha portato in esterna solo Beatriz D’Orsi e si sono chiariti anche se in studio è scattata un'accesa discussione tra la corteggiatrice, la "rivale" Raffaella e Tina Cipollari che non ha mai nutrito simpatia per Beatriz.