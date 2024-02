Uomini e donne, Arianna Cirrincione una settimana dopo il parto: ecco com'è stato

"Adesso, con un po’ di lucidità in più, posso dire che è stato un parto bellissimo e velocissimo". L'ex corteggiatrice Arianna Cirrincione torna sui social a pochi giorni dal parto e racconta gli istanti che hanno preceduto la nascita della figlia Allegra, nata dalla relazione con l'ex tronista Andrea Cerioli.

La neo mamma racconta di aver avuto dei dolori alla pancia che l'hanno accompagnata nella notte tra il 5 e il 6 febbraio poi alla mattina la rottura delle acque: "Con molta calma ci siamo preparati e siamo andati in ospedale - racconta l'ex corteggiatrice - Mentre andavamo iniziavo ad avere già qualche contrazione ma non era dolorosa. Era fastidiosa. Arrivati in ospedale cominciavano ad essere intense. Facciamo il tracciato ed effettivamente le contrazioni iniziavano ad essere regolari. Quindi mi hanno ricoverata e da lì è partito tutto il travaglio".

E ancora: "Pur essendo la prima lei mi ha aiutato tantissimo, voleva uscire a tutti i costi. È nata alle 20.30 quindi rispetto a quello che sento, è stato un parto veloce. È stato tutto perfetto. Non avevo la stessa tranquillità che ho adesso, anzi, mi sono trasformata in Barry White. Avevo una voce che sembravo posseduta, ma ad oggi posso dirvi che è stato un bellissimo parto. Andrea l’ha vissuto benissimo, felicissimo."

La neo mamma raccontata anche di non aver potuto fare l'epidurale perchè è passata presto da una dilatazione di 2 a 7 cm per cui non c'erano i presupposti per. "La mia paura era affrontare il parto in queste condizioni, di non essere abbastanza forte al momento delle spinte - continua - Sono partita con il terrore di non riuscire a farla ed infatti è andata così. Ad oggi vi dico che sono super contenta di non averla fatta, comunque il parto è andato benissimo così. Non sono riuscita a farla perché sono passata da una dilatazione di pochi centimetri a sette, quindi troppo vicina alla dilatazione totale per poter iniziare le spinte"

Un parto bellissimo condiviso in ogni istante con il compagno: "Andrea ha visto tutto sottolinea - c’è stato un momento in cui era un attimo incriccato perché mi ha detto che l’ho preso per i capelli, in quel momento non ero molto lucida".

E sulla sua assenza dai social subito dopo il parto ha raccontato di essersi voluta godere ogni istante con la sua famiglia e al tempo stesso di aver postato nulla perchè il neo papà, follemente innamorato della piccola, l'ha preceduta in ogni condivisione.