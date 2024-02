Uomini e donne, Barbara subisce il fascino di Ernesto: c'è grande intesa (anche sessuale)

Non c'è stato un bacio vero e proprio ma Barbara sembra completamente travolta dal fascino di Ernesto. La prima uscita tra i due protagonisti del Trono over è stata promossa a pieni voti e sembra essere preludio di un inizio di relazione. "È una bellissima donna, mi attrae", dichiara il cavaliere e Barbara si mostra molto coinvolta: "È stata dura non baciarci - rivela la dama - ma non perchè non avessimo voglia, è scappato dalla stanza".

Tina è convinta del fatto che Barbara abbia perso completamente la testa: "Sembri imbambolata, non sei la Barbara di sempre" e la professoressa rivela che le mancano le parole, raccontando però alcuni lati di Ernesto che non sono emersi ovvero il lato affettuoso, dolce: "Tu punti sempre sul sesso, sull'erotismo, ma non c'è solo quello".

E vista l'intesità dell'uscita Ernesto decide di chiudere due frequentazioni ma apre anche a Jessica.

Alla domanda di Maria: "Lui ti piace molto?" e la dama quasi imbarazzata risponde: "Si", parole che trovano riscontro nelle dichiarazioni di Ernesto che sottolinea il coninvolgimento fisico e mentale con la dama.