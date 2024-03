Uomini e donne, Brando sotto pressione: Beatriz gli dà del senza p***e

"Tu mi stai mantendo in bilico per vedere se le cose con lei funzionano". Raffaella non le manda a dire e durante l'esterna con Brando ha un acceso confronto. La corteggiatrice campana è convinta del fatto che il tronista non sia arrivato ad una scelta solo perchè incerto su un possibile futuro con Beatriz. "Se ti fosse scattato qualcosa avresti già scelto", sottolinea Raffaella rincarando poi la dose in studio e ammettendo che ad oggi nemmeno lei ha motivazioni per sceglierlo.

Di contro, il tronista esce anche con Beatriz e tra i due sembra esserci una rinata complicità tanto che i due fantasticano anche su un ipotetico futuro insieme. Una parentesi molto intesa che sfuma però una volta tornati in studio. Brando si trova a dar conto alle corteggiatrici con Raffaella che innesca la miccia e quando il tronista interrompe il discorso in corso con Beatriz per dare risposta alla campana, la "rivale" lascia il centro dello studio e torna a sedere nel parterre gridando: "Ma ti svegli?".

Ma non finisce qui, perchè Brando si trova braccato dalle corteggiatrici con Beatriz che riprende una frase pronunciata dal tronista nella scorsa puntata e dove avrebbe dichiarato di aver raggiunto Raffaella in camerino solo perchè si era messa a piangere. Raffaella sorride ma al tempo stesso invita Brando a ballare con Tina. Ne nasce un confronto quasi comico dove il tronista sembra essere sotto scatto e Beatriz gli da del "senza palle".

E dopo questo scambio acceso ed un ballo tra Beatriz e un cavaliere del Trono over nasce un siparietto comico con Brando, Raffaella e Beatriz seduti nel parterre delle corteggiatrici dove Raffaella dà a Brando del corteggiatore di Beatriz ma scappa anche un abbraccio affettuoso tra Raffaella e Brando che rimescola le carte in tavola.