Uomini e donne, Brando "indeciso" fa saltare la scelta

Ennesimo colpo di scena nel trono di Brando Ephrikian. Quando tutto sembrava pronto per la scelta, il tronista decide di annullare tutto e prendersi del tempo. Non era mai successo nella storia di Uomini e donne che nel giorno della conclusione del percorso il tronista desse forfait.

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, condivise da Lorenzo Pugnaloni, tutto era pronto per il gran finale, le poltrone rosse, le corteggiatrici in abito elegante, nonostante il giorno prima non si fossero presentate in studio, il collega di trono Cristian, in compagnia di Valentina, a fargli da supporter, ma quando è stato il momento dell'uscita dallo studio di Beatriz e Raffaella, subito dopo la visione dei best moment con entrambe, Brando ha stoppato tutto.

Ha detto di essere ancora indeciso e di non sapere cosa fare. Davanti alle lacrime, e allo sbigottimento delle corteggiatrici, il tronista ha annunciato che farà una giornata intera con ognuna di loro e poi sceglierà. Sarà davvero così? E soprattutto, le corteggiatrici accetteranno questo posticipo?