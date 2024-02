Uomini e donne, Brando e l'ultimatum alle corteggiatrici: "Non corro più dietro a nessuna"

"Chi mi ama rimane". Brando cita un vecchio detto per mettere un punto alla situazione venutasi a creare con Beatriz e Raffaella. Il tronista dopo l'ultima uscita di studio della corteggiatrice campana è andato da lei in camerino cercando di rassicurarla e dandole le sue motivazioni rispetto a quanto accaduto in puntata ma Raffaella si è detta stanca della situazione sottolineando come sia covinta della scelta.

Tutto è nato dalle parole del tronista nei confronti di Beatriz: "Non ho mai rincorso nessuna come con te", parole che hanno portato la campana a tirare le sue conclusioni. Il tronista dal canto suo ha cercato di ridimensionare la cosa ma sono anche state messe in onda le immagini del dopo incontro con Raffaella. Brando, avvisato dalla redazione che Beatriz nel frattempo aveva lasciato lo studio, è andato da lei e ne è nato un momento molto carino, culminato con un bacio.

Ma non è tutto, perchè Brando è poi stato nuovamente da Raffaella e al culmine del loro confronto la campana ha dichiarato: "Le parole non mi servono più, se a fatti mi saprai dimostrare qualcosa io non avrò più questo pensiero" e il tronista si avvicina e la bacia.

Sembrerebbe una situazione da 0-0 palla al centro, con la consapevolezza che non manchino poi molte puntate alla fine del percorso, e a tal proposito e già è partito il toto scelta.