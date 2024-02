Uomini e donne, Gemma si lancia su una guardia giurata ma il cavaliere frena

Si apre uno spiraglio per Gemma Galgani nella sua ricerca dell'amore. Dopo un periodo di stop (e di docce fredde) un nuovo cavaliere fa capolino nel suo percorso di Uomini e donne. La new entry è Giancarlo, guardia giurata che lavora a Verona. Tra i due ha preso inizio una conoscenza e la dama si è detto molto entusiasta: "Io sono stata benissimo e stasera faremo il bis", questo il resoconto di una prima uscita, molto complice a detta della torinese che ha subito invitato il cavaliere in stanza...per una camomilla.

Nonostante il cavaliere si dica contento nella conoscenza e tra i due si sia creata una bella complicità, per Gemma arriva una doccia fredda: "Non mi voglio fermare solo a Gemma". La dama non prende bene le sue parole ma al tempo stesso preferisce dargli tempo, atteggiamento che viene contestato da Tina che sembra certa dell'epilogo di questa frequentazione.

Il cavaliere cerca di aggiustare il tiro dicendo che al momento è così ma che le cose potrebbero cambiare anche se sottolinea: "Non è scattata quella scintilla da dire che Gemma potrebbe essere la donna della mia vita", parole che portano Tina a rincarare la dose sottolineando come sia un copione già scritto visti i precedenti della dama.

Nonostante lo scetticismo dello studio dama e cavaliere si stringono in un ballo nonostante Gemma si mostri un po' pensierosa.