Uomini e donne, un flirt tra Beatrice e Giorgio? La "strana coppia" rompe il silenzio

Nel fine settimana i due non scelti si sono trovati e hanno pubblicato sui social alcuni scatti insieme. La cosa non è passata inosservata tanto che in molti hanno fatto allusioni su un probabile amore in corso

Entrambi hanno dovuto incassare un No amaro da digerire. Entrambi sono tornati alla loro quotidianità da single ma la novità è un sentimento di amicizia che li ha portato a viversi anche al di fuori del programma. Beatrice Buonocore, non scelta di Davide Donadei e Giorgio Di Bonaventura, non scelta di Sophie Codegoni, si sono rincontrati nel fine settimana.

Un incontro immortalato sui social e che subito ha fatto nascere un chiacchiericcio sulla rete. A placare le insinuazioni su un presunto flirt tra i due ci ha pensato il cestista che in un'intervista su NewsWeb ha dichiarato: “Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati“.

Quindi nessun amore in corso ma un sentimento di amicizia che nasce proprio dalla stima reciproca come ha ribadito anche l'ex corteggiatrice in una Ig stories: "Io e Giorgio abbiamo vissuto un0esperienza particolare insieme ovvero Uomini e donne, e dopo aver saputo che non era stato scelto gli ho scritto! Poi per motivi di lavoro sono scesa giù e ci siamo visti sempre in amicizia. Gli voglio un gran bene tutto qui".

Ancora prima del termine del programma Beatrice aveva infatti dichiarato di fare il tifo per Giorgio per la scelta di Sophie in quanto lo vedeva caratterialmente più vicino alla tronista che invece ha deciso di stare con Matteo Ranieri.