Uomini e donne, Ida e Alessandro insieme solo per soldi: dura replica della dama

"Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita", così Ida Platano risponde agli ennesimi attacchi ricevuti sui social in merito alla sua relazione con il giovane imprenditore campano Alessandro Vicinanza.

"Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre - ha aggiunto - Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa annoiante".

Non è la prima volta che la dama interviene sull'argomento ma a quanto pare non tutti hanno recepito il messaggio. Da quando i due stanno insieme hanno spesso documentanto viaggi, cene e vacanze in svariati posti, dall'America alla Francia e questo cambio di vita della parrucchiera bresciana ha innescato la polemica. Molto probabilmente c'è ancora chi ha il sospetto che dietro a questa relazione con un ragazzo più giovane e soprattutto molto diverso a Riccardo, soprattutto nei modi, ci sia in realtà un interesse diverso dall'amore ma, ad oggi, i due si dichiarano felicemente innamorati.