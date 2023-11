Uomini e donne, esterna flop per Ida: per lei arriva un cubano (che fa girare la testa anche a Barbara)

Partenza con il freno a mano tirato per Ida Platano che alla prima esterna ne esce con un nulla di fatto. La tronista decide infatti di dare un'opportunità ad Andrea ma l'epilogo non è dei migliori. La bresciana dichiara infatti di averfatto un'esterna carina ma che alla fine non avrebbe dato nemmeno una carezza al corteggiatore. Parole che mettono fine alla frequentazione tra i due.

Arrivano dunque altri corteggiatori ma solo a due di loro viene data la possibilità di rimanere. Sono Mario e David. Nel primo turno di 4 c'è anche Ermes, vecchia conoscenza del programma per aver avuto un trascorso con Roberta Di Padua (le vite delle due "rivali" si intrecciano spesso) ma Ida lo stronca dichiarando di aver ricevuto visita del fratello nel suo salone il quale dichiarava di volersi proporre e quindi Ida chiede: "Vi volete proporre insieme", stoccata che rimanda Ermes a casa. Rimane invece Mario, 44enne napoletano che lavora in Radio.

Nel secondo gruppo di 4 papabili corteggiatori rimane David, 37enne di origini cubane che cattura l'attenzione di molte dame del parterre, tra cui Barbara la quale chiede che ci siano più uomini come lui tra i cavalieri. Ida e David rompono il ghiaccio con una bachata, nonostante Ida non sappia ballare.

Non sono mancate le frecciatine con Roberta. Ida la accusa di essere sempre in mezzo nelle storie, come il prezzemolo, agganciandosi al fatto che la Di Padua abbia riallacciato i rapporti con Marco Antonio che stava invece frequentando Emanuela. La dama sorride e porge il fianco.