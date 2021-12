Uomini e Donne: Matteo Ranieri esce con una giovane mamma (poi scarica Marion)

Se con Martina sembra esserci molta complicità, con Federica ci va con i piedi di piombo, forse per il fatto che la giovane corteggiatrice a casa ha un bimbo e con Marion...non c'è trasporto. É questo il bilancio delle prime settimane di trono di Matteo Ranieri a Uomini e Donne.

Il tronista si è dato del tempo per conoscere le tre ma, a sorpresa, ha deciso di chiudere la conoscenza con Marion, l'infermiera 28enne, con la quale ha trascorso delle piacevoli esterne ma...da parte del ligure non c'è quel trasporto che lo porta a continuare. Ecco che, tra le lacrime, al rientro in studio dopo un'esterna Matteo ha ringraziato Marion ma le ha anche detto di non voler farle perdere tempo. "Io sono stato preso in giro - ha dichiarato il tronista - e non voglio farlo con te". I due si sono quindi salutati con un ultimo ballo.

Matteo continua quindi a vedere Federica, la giovane mamma, con la quale il tronista va cauto proprio per il fatto che a casa ha un bimbo e al tempo stesso prosegue anche con Martina, che in molti hanno definito come la sosia di Sophie.