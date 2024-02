Uomini e donne, il pressing di Alessandro fa centro su Roberta: le anticipazioni

Sembrava così ferma nelle sue posizioni che nessuno (o quasi) si aspettava un simile cambio di scena. Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza lasciano il programma insieme. È quanto emerge dalle anticipazioni delle prossime puntate rivelate da Lorenzo Pugnaloni. Stando a quanto riportato i due protagonisti del Trono over, complice un ballo molto intenso a centro studio, hanno annunciato la volontà di uscire insieme dal programma.

Un epilogo atteso dalla dama prima di Natale poi il cavaliere sembrava non voler precludersi alcuna occasione e pertanto la dama aveva deciso in prima battuta di lasciare il programma per poi rientrare e tenere a distanza il campano.

Il destino ha voluto che dopo una iniziale resistenza, Alessandro abbia saputo riconquistare la dama di Cassino e lei non abbia saputo resistere alla sua corte.

Ma non sarà l'unico colpo di scena delle prossime puntate. Tra i risvolti piccanti c'è sicuramente la volontà di Ernesto, rimasto come cavaliere del Trono over, di conoscere Barbara. La trova molto sexy e lei, che già aveva espresso una preferenza nei suoi confronti, ha dichiarato di avere qualche problema con la barba ma lui si è detto disponibile a tagliarla.

Per quanto riguarda invece Ida, dopo l'ennesima segnalazione su Mario, intento a flirtare con altre donne al di fuori del programma, la tronista decide di eliminarlo.