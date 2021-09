Uomini e Donne: la prima puntata di Nicole, prima tronista trans. De Filippi racconta il loro incontro

"Le guardavo le mani, le gambe, per vedere se notavo qualcosa del suo passato". La conduttrice rivela come si sia sentita "un'imbecille" a cercare le diversità, retaggio di una società che non è abituata al "diverso". Ma aggiunge anche di come sia rimasta colpita della sua bellezza

L'ingresso nel Trono classico di una donna con un passato da uomo è senza dubbio una novità assoluta nel dating show Mediaset. Una scelta che ha fatto molto rumore ma che ancora oggi Maria De Filippi si dice felice di aver fatto. La presentazione di Andrea Nicole, all'appuntamento al buio con i corteggiatori, è accompagnata dal racconto del primo incontro tra la padrona di casa e la tronista trans.

De Filippi: "Mi sono sentita un'imbecille"

"Quando è entrata nel mio ufficio - racconta la conduttrice - le guardavo le mani, le gambe, per vedere se notavo qualcosa del suo passato da uomo", definendosi un'imbecille nell'averlo fatto ma al tempo stesso sottolinea come questo trono sia per lei importante anche per abbattere il muro dei pregiudizi.

Andrea Nicole ha già messo in preventivo che magari nessuno vorrà avvicinarsi, fare un percorso con lei: "Come succede all'esterno" ma al tempo stesso esterna la sua felicità di anni di terapie, cure che oggi l'hanno portata ad essere felice di quello che vede allo specchio. Ventiquattrenne ha capito sin da giovanissima di non appartenere alle forme, alla fisicità attribuitele dal suo sesso biologico. Le sue scelte non sono sempre state ben accolte dalla famiglia, ma oggi più che mai si mostra orgogliosa di essere donna.