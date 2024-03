Uomini e donne, standing ovation per Alessandro (senior) e Maria Teresa

L'amore nella terza età esiste e porta il nome di Alessandro e Maria Teresa. La frequentazione tra la dama e il cavaliere del Trono over è iniziata qualche tempo fa, dopo che Alessandro si era lasciato alle spalle la "relazione" morbosa con Pinuccia. I due avevano iniziato a vedersi ma in studio non era ancora stata raccontata la loro storia sino a quando Maria De Filippi ha voluto dedicare loro uno spazio.

Alessandro ha parlato di quel bacio sfiorato alla seconda uscita, di essersi sentito elettrizzato, dell'inizio di una storia molto bella, molto complice complice.

Per suggellare il momento la conduttrice li ha invitati a ballare a centro studio e per loro ha fatto scegliere i petali, come avviene per le scelte ma ha anche voluto precisare: "Voi siete l’unica scelta che rimane in studio", tale il piacere e l'onore di averli nel parterre. Parole di stima sono state espresse anche dagli opinionisti che hanno dichiarato: "Siete il nostro orgoglio".

E sulle note di "Un senso" di Vasco Rossi, di cui Alessandro è fan, tutto lo studio si è alzato in piedi applaudendo alla nuova coppia visibilmente commossa.